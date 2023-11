Vendaval que destrói e mata e sinal vermelho

publicidade

Vendaval que destrói e mata

Os fenômenos meteorológicos continuam a causar danos e mortes, como este vendaval na quarta-feira à noite e madrugada de quinta em Giruá, nas Missões. A estrutura metálica de um ginásio de esportes não resistiu e caiu matando uma pessoa e ferindo 60. Muito pouco se pode fazer contra a violência de um fenômeno chamado de Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM), que provocou o temporal no noroeste do Estado. Segundo um gráfico da Metsul (CP, 17/11), o CCM é um grande aglomerado formado por muitas áreas de tempestades reunidas em um mesmo sistema, com nuvens verticais de até 20 km de altura, que podem provocar tornados e microexplosões atmosféricas. A impressão que dá é de uma bomba natural explodindo e que não há muito o que fazer a não ser socorrer as vítimas. As chuvas que atingiram parte do Alto Uruguai causaram mais estragos como inundações e quebra de barreiras em várias cidades. Enquanto isso, um calor de 50 graus no Rio de Janeiro e um recorde de 50,6ºC e mais temporais em São Paulo. Há um descontrole que não está sendo resolvido. Só posso acreditar que é uma resposta da natureza e as autoridades não estão entendendo.

Rubens G. de Souza, Porto Alegre, via e-mail

Sinal vermelho

Creio que acendeu o sinal vermelho para nossa economia, tendo em vista o fechamento de vários estabelecimentos comerciais nos shoppings e aeroportos devido aos altos custos de locações e baixo consumo. O governo federal e seus ministérios estão gastando muito sem perspectivas de receitas garantidas, pois contam com a possível aprovação da reforma tributária. Aos políticos e classes privilegiadas, é fácil colocar essa reforma em pauta no Congresso e aprovar, Mas e o povo, como irá se sustentar? Senhores deputados federais, está em vossas cabeças o poder de modificar os números que atentam contra nossa economia.

Ramiro N. de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail