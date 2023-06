Valorização da carreira de professor

publicidade

Ainda que possa parecer uma tecla por demais batida, o certo é que a educação é a chave para o desenvolvimento do país. Somente melhorando o ensino será possível que tenhamos pessoas com um bom nível cultural, com senso crítico e preparados para os novos desafios do mundo do trabalho, como o domínio de novas tecnologias, que são determinantes para agregar valor à produção, incrementando o Produto Interno Bruto (PIB) e gerando emprego e renda. Nesse contexto, formar bons professores é uma tarefa estratégica, afinal, como se costuma dizer, o professor está na base de todas as outras profissões.

Diante de uma realidade de insuficiência de docentes, vem em boa hora o anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana, de que sua gestão, dará ênfase à valorização do magistério, com incentivo à formação e buscando uma remuneração mais adequada. Ele afirmou que levará tais diretrizes para o âmbito do G20, que reúne as maiores economias do mundo, cuja presidência rotativa o Brasil assume em 2024. Além disso, ressaltou outros temas que terão prioridade na gestão brasileira, como o engajamento comunitário das escolas, com o respeito às diferenças, com interação entre o ambiente de ensino-aprendizagem e a sociedade e a disponibilização compartilhada de conteúdos educativos nas plataformas de ensino, com foco na educação para o desenvolvimento sustentável no âmbito da agenda ambiental. Suas declarações foram dadas por ocasião da realização da Reunião de Ministros da Educação do G20, em Pune, na Índia.

Desafortunamente, vemos constantemente que a educação é ponto de partida de qualquer programa apresentado por candidatos nas eleições, mas, logo após isso, esse item acaba relegado a um segundo plano. A própria presença do país no G20 indica que somos uma das maiores economias do planeta. Contudo, em termos de qualidade de vida da população, ainda temos muito que avançar. Para isso, a educação é um meio imprescindível.