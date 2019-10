publicidade

No 4º episódio do CP Futebol Clube, os jornalistas Carlos Corrêa, Rafael Peruzzo e Amauri Knevitz Jr discutem as mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2020. No segundo bloco, o debate é em torno da possibilidade de que a Libertadores do ano que vem fique sem a Dupla Gre-Nal.

Ouça o episódio: