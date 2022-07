Documentário mostra trajetória polêmica de Adriano Imperador

publicidade

Adriano é o personagem do novo documentário da Paramount+, que estreou neste mês na plataforma de streaming. Dividido em três partes, mostra a vida do ex-jogador desde a infância, passa pelo começo da trajetória no Flamengo, chega na passagem dele pela Europa, mostra as convocações para Seleção Brasileira e chega até o retorno ao futebol nacional. A série também aborda os momentos conturbados da vida pessoal e as questões extracampo que prejudicaram a carreira do Imperador.

O CPop desta semana conta com Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Mauri Dornelles.

Dicas:

Márcio Gomes - Série "Pornografia e Sorvete";

Mauri Dornelles - Série "Peaky Blinders";

Carlos Corrêa - Série "Iluminadas".