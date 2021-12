O final da La Casa de Papel e o épico Duna

publicidade

Após cinco temporadas, "La Casa de Papel" chega ao fim. A série se tornou um dos maiores fenômenos da Netflix, e Carlos Corrêa a Camila Souza debatem se a conclusão fechou bem o arco do Professor e seus comandados. No segundo bloco, o tema é “Duna”, o épico de Denis Villeneuve que já havia estreado nos cinemas, mas entrou há poucas semanas na HBO Max. A grande produção já teve sequência confirmada para 2023. Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Mauren Xavier participam do programa.

