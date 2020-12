A nova ponte do Guaíba vai ligar pontos estratégicos do RS

publicidade

Depois de seis anos do início das obras, a nova ponte do Guaíba começa a se tornar uma realidade. Inaugurada parcialmente nesta quinta-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a estrutura é uma das obras viária mais importantes do Rio Grande do Sul, ligando pontos estratégicos entre a Capital e a metade Sul do Estado. O Direto ao Ponto de hoje lembra da trajetória da obra de empreendimento estatal e conversa com o repórter Gabriel Guedes, que divide os bastidores da cobertura do evento, que contou com autoridades e protesto de moradores.

