A situação da Influenza H3N2 no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul reportou nesta semana os primeiros 13 casos da Influenza H3N2, distribuídos por seis cidades gaúchas. Por enquanto o cenário não configura surto, como ocorre nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde há grande incidência de casos ameaça a estrutura hospitalar.

Ao Direto ao Ponto desta sexta-feira, a chefe da Divisão de Epidemiologia do Estado, Tani Ranieri, falou das ações do Estado no enfrentamento do vírus em solo gaúcho.

