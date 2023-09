Ajuda em meio à lama: as mãos solidárias diante dos estragos das enchentes no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul vive um momento crítico após as enchentes terem causado mortes, desaparecidos, diversos danos em cidades e uma série de outros problemas. Neste duro cenário, além do trabalho das autoridades responsáveis, a solidariedade também é essencial para o sofrimento de famílias que perderam tudo ser de alguma forma atenuado. O Direto ao Ponto, em meio ao relato de fontes ouvidas pela repórter Camila Pessôa, escutou histórias de quem mudou a rotina e faz parte dessa rede de acolhimento. A apresentação é Lucas Eliel e a produção de Brenda Fernández. Ouça: