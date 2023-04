Como lidar com boatos e pânico nas redes sociais após ataques em escolas

publicidade

Depois do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, uma onda de ameaças de possíveis novos atentados tomou conta das redes sociais. Os boatos foram disparados em massa em diversos estados e causaram pânico na população. Neste episódio, o Direto ao Ponto conversa com o psicólogo Matheus Quadros para entender as consequências das falsas ameaças e a melhor forma de pais, responsáveis, profissionais e educadores lidarem com a questão. A apresentação é de Brenda Fernández e Camila Souza.