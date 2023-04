Ataque a creche em Blumenau: luto pelas 4 crianças mortas se espalha pela cidade

publicidade

O luto se espalhou pela cidade de Blumenau. Dono de uma loja de roupas no centro do município, o comerciante Carlos Costa, de 47 anos, colocou um cartaz na vitrine do local como forma de homenagear as vítimas do ataque na creche Cantinho Bom Pastor na quarta-feira (5). "Que Deus conforte os corações das famílias", diz um trecho da mensagem colada rente à porta.

"Foi uma tragédia que mexeu muito com a gente. Então decidi fazer isso e colocar os manequins todos de preto", afirmou ele, que tem um casal de filhos, de 6 e 10 anos. Assustado após o massacre, ele decidiu buscá-los na escola antes do fim das aulas.

O atentado de Blumenau, conta Carlos, o fez lembrar o massacre de Saudades, em 2021, quando duas mulheres e três crianças foram mortas, que também impactou moradores da cidade. Mas dessa vez ele disse que foi bem pior. "A mãe de uma das vítimas é próxima da minha sogra, então isso mexeu mais ainda com a gente. Eu mal conseguia me mover no dia."

As quatro vítimas do homem que pulou o muro da creche e atingiu as crianças com golpes de machadinha foram enterradas na manhã desta quinta-feira (6) em dois cemitérios da cidade, sob forte clima de comoção.

Depois do sepultamento das crianças, dezenas de coroas de flores foram levadas para a porta da creche Cantinho Bom Pastor. A vigília seguia por lá no fim da tarde desta quinta, com velas acesas na porta e moradores indo até o local para prestar homenagens.

Ao lado da entrada, também havia bichos de pelúcia e desenhos de outras crianças. Em uma das ilustrações, quatro anjos são retratados – três meninos e uma menina – em alusão às vítimas do atentado. Em outro, os dizeres: "Força para recomeçar".

Ao menos cinco crianças ficaram feridas no ataque, mas todas já estão em casa. Duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos deixaram nesta quinta o Hospital Santo Antônio. Uma quinta criança, que foi levada para o Hospital Santa Isabel, recebeu alta ainda ontem.

Os alunos foram atingidos enquanto brincavam no pátio da creche.