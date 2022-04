Como o Grêmio deve aproveitar o penta do Gauchão para embalar na Série B

publicidade

Após o pentacampeonato gaúcho, o Grêmio agora precisa olhar para o principal objetivo no ano: a Série B. Com Roger Machado, a equipe parece ganhar forma. Ao Direto ao Ponto desta segunda, a setorista de Grêmio do Correio do Povo, Mauri Dorneles, e o comentaristas da Rádio Guaíba, Cristiano Oliveira, falam sobre como o time deve virar a chave e aproveitar o bom momento para o restante da temporada.

