Entenda como a baixa do dólar impacta o comércio exterior do Brasil

Simone Schmidt, editora de Economia do Correio do Povo ouviu Priscila Linck, Economista e Coordenadora da Unidade de Inteligência de Mercado da Abicalçados e Aderbal Lima, Coordenador do Conselho de Comércio Exterior da Fiergs, sobre a movimentação do câmbio da segunda semana de abril e como isso impacta no comércio exterior do Brasil.

