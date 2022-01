Gauchão 2022: "Uma nova era para o clube", reforça dirigente do Guarany de Bagé

publicidade

Uma década separaram o Guarany de Bagé do retorno à elite. Após 13 anos, o clube disputa novamente o Gauchão, após um acesso conquistado ainda em 2021, com uma vitória diante do Avenida, em casa, no estádio Estrela D'Alva.



Neste especial Gauchão 2022, o Direto ao Ponto conversa dirigentes de todas as equipes que disputam a principal competição do Estado. No episódio desta quarta-feira, o podcast entrevista o vice- presidente do clube, Cléo Coelho.