Gauchão 2023: campeão em 2017, Novo Hamburgo aposta em elenco jovem pra chegar nas semifinais

Campeão gaúcho em 2017, o Novo Hamburgo busca retomar o protagonismo e sonha em chegar na semifinal do Estadual 2023. O presidente do clube, Jeronimo Freitas, falou sobre o planejamento da equipe para a temporada. Ao Direto ao Ponto, Freitas destacou a boa expectativa em cima do trabalho do técnico Luiz Gabardo Júnior. Este é mais um episódio de uma série especial do Correio do Povo que entrevistou os dirigentes dos 12 clubes que disputarão o principal campeonato estadual. As entrevistas você pode ouvir nos principais tocadores de podcasts e neste link. A apresentação é de Felipe Uhr e Lucas Mello. Ouça: