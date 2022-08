Por que demolir o Esqueletão, no centro de Porto Alegre?

publicidade

Semana passada o imbróglio envolvendo o Esqueletão de Porto Alegre, na região central da cidade, ganhou mais um novo capítulo: a prefeitura pediu ao Judiciário permissão para demolir o edifício, que começou a ser construído na década de 1950 e nunca teve as obras concluídas. Para entender melhor os motivos de do poder municipal de botar abaixo a edificação e quais são as expectativas do futuro do prédio, o Direto ao Ponto conversou com o secretário de Obras e Infraestrutura da Capital, André Flores.

Ouça: