Restrição do consumo de álcool em ruas de Porto Alegre acirra debates

publicidade Uma ideia do secretário de segurança de Porto Alegre, Rafael Oliveira, já ressoa pela cidade: a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Motivada por seguidas confusões no bairro Cidade Baixa, a medida acabaria por afetar todo o território porto-alegrense. Polêmica, a iniciativa já faz acirrar debates, como explica o Direto ao Ponto desta quarta-feira. Ouça:

