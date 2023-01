Big Thief une estilos e aponta novos caminhos para o cenário indie

publicidade

A banda Big Thief usou quadro estúdios diferentes para gravar o seu álbum mais abrangente. O disco “Dragon New Warm Mountain I Believe in You”, lançado em fevereiro, condensa toda carreira da banda e ainda incorpora novos elementos ao som desse quarteto do Brooklyn, em Nova York. Não por acaso, o álbum foi indicado ao Grammy de Melhor Música Alternativa. Nesse episódio, o Fita Expressa fala da carreira da banda, sua discografia e analisa faixa a faixa o um dos melhores álbuns de 2022. Márcio Gomes e Mariana Necchi participam do programa.

Para guiar os ouvintes, o Fita Expressa também preparou uma curadoria especial de músicas da banda estadunidense e compactou tudo em uma playlist.