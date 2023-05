Selecionadas da Semana: Janelle Monáe, aespa, Lana Del Rey, Shakira e muito mais

publicidade

Janelle Monáe - Lipstick Lover

ELA VOLTOU! Se por aqui o frio se aproxima, lá no hemisfério norte a contagem regressiva para o verão tomou conta da cantora-compositora e atriz Janelle Monáe em “Lipstick Lover”. Com direta influência do reggae, a música chega acompanhada de um clipe cinematográfico muitíssimo sensual e ousado — tanto que só pode ser assistido com a confirmação de conta pelo usuário no YouTube. E, além disso, Monáe aproveitou para anunciar que seu aguardado terceiro álbum de estúdio vem aí: “The Age of Pleasure” tem data prevista para o dia 9 de junho. Já podemos falar? A era Solar Power chega para todos.

aespa - MY WORLD

Depois de falhas nos planejamentos, direções musicais duvidosas e má gestão da empresa SM, o girlgroup parece ter finalmente encontrado o seu eixo. Composto por seis canções, o mini-álbum “MY WORLD” abre espaços para novos rumos no já característico electro-pop e hyper-pop do aespa. O sintetizador industrial e o uso não-convencional de instrumentos em “Salty & Sweet”, o R&B com gostinho dos anos 2000 em “Thirsty” e a maravilhosamente atmosférica “Welcome to MY World” são os destaques do projeto, que apesar não atingir a qualidade do primeiro EP “Savage”, entrega um novo horizonte para o grupo e expande a sua versatilidade artística.

Lana Del Rey feat Jon Batiste - Candy Necklace

Conceito! Lana Del Rey se junta a Jon Batiste e entrega um curta-clipe para “Candy Necklace”. Com mais de 10 minutos de duração e majoritariamente preto e branco, a produção dirigida por Rich Lee mostra a cantora-compositora caracterizada como uma atriz da old Hollywood. Entre o glamour dos tapetes vermelhos e os bastidores caóticos de um filme fictício — em clara referência às icônicas Marilyn Monroe e Elizabeth Short —, Del Rey tem a companhia de Batiste, que aparece tocando piano. A faixa é o quarto single do seu aclamado álbum “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, lançado em março deste ano, e que também já foi tema no Fita Expressa. Para conferir, é só clicar aqui.

Shakira - Acróstico

Depois de bater recordes com “Music Sessions #53” e de soltar indiretas ácidas ao ex-marido na parceria com Karol G em “TQG”, a colombiana lança uma balada emocionante em homenagem aos filhos Milan e Sasha. Na canção, a cantora expressa o seu amor e reflete sobre a importância da maternidade na sua vida.

Arlo Parks - Pegasus (feat. Phoebe Bridgers)

A artista britânica Arlo Parks entrega a penúltima amostra do álbum “My Soft Machine” antes do seu lançamento em 26 de maio. Depois de “Weightless”, “Impurities” e “Blades”, agora é a vez de “Pegasus” em parceria com a nossa sad girl favorita Phoebe Bridgers. Produzida por Paul Epworth — que já trabalhou com Adele, Florence + the Machine, Mumford & Sons —, a canção é uma belíssima e delicada balada que evoca as nuances de um novo romance em meio aos acordes de guitarra e sintetizadores etéreos. Inspirado nos filmes “My Own Private Idaho” e “Paris, Texas”, o clipe apresenta a paisagem desértica como cenário para a narrativa audiovisual.

Clairo - Live at Electric Lady

Depois de WILLOW, Remi Wolf, Japanese Breakfast e MUNA, é a vez da Clairo gravar um EP Live at Electric Lady. No icônico estúdio de Nova York, a cantora-compositora apresentou novas versões de músicas dos álbuns “Immunity”, de 2019, e “Sling”, de 2021, que vieram acompanhadas de vídeos individuais para cada uma das cinco faixas. As performances de “Bags” e “Amoeba” se destacam especialmente pelos vocais e melodias que brilham ainda mais ao vivo, e mostram uma artista cada vez mais criativamente madura.

Anitta - Vai Vendo (feat. MC Ryan SP)

Olha a malandra aí! Anitta liberou o videoclipe para a música "Vai Vendo", em parceria com o MC Ryan SP, para marcar o fim da parceria com a gravadora Warner Music. A girl from Rio apostou em visuais minimalistas e jogos de luzes e, claro, uma coreografia para acompanhar o refrão chiclete.

Jonas Brothers - The Album

Com 12 faixas, os irmãos Kevin, Nick e Joe lançam o seu sexto disco de estúdio. “The Album”, trabalho que sucede “Happiness Begin”, de 2019, conta com os singles divulgados previamente, “Wings” e “Waffle House”, e mostra que a sonoridade voltou às raízes do pop-rock amado pelos fãs.

BTS - The Planet

Saudade de escutar os sete meninos juntos? Calma, eles preparam um mimo! Apesar do hiatus das atividades em grupo devido ao alistamento obrigatório no exército sul-coreano, o boygroup lançou "The Planet". A música faz parte da trilha sonora da série animada "Bastions", que conta a história de jovens super-heróis iniciantes.

Alison Goldfrapp – The Love Invention

Ah, o poder das pistas de dança! Depois de mais de duas décadas se dedicando exclusivamente ao duo Goldfrapp, Alison se joga com tudo na carreira solo. As 11 canções que formam o álbum “The Love Invention” mostram a perfeita combinação da maturidade de uma artista com uma longa trajetória na indústria e a curiosidade aguçada de uma nova aventura musical. A produção assinada pela própria cantora, em parceria com Richard X, James Greenwood, Claptone e Paul Woolford, potencializa o que há de melhor na essência eletrônica e fortemente influênciada pelo uso dos sintetizadores.

Daft Punk - Random Access Memories (10th Anniversary Edition)

Sucesso comercial, aclamado criticamente, vencedor de 5 Grammys e dois discos de platinas, o icônico “Random Access Memories” ganhou uma edição especial e comemorativa de dez anos. Com 35 minutos de músicas inéditas distribuídas em nove faixas, o duo francês compartilha, pela primeira vez, outtakes, demos e músicas inéditas das gravações originais do álbum. O destaque fica com a canção “Infinity Repeating”, uma parceria com Julian Casablancas, do The Strokes e The Voidz.

yeule - sulky baby

A cantora-compositora e produtora yeule é a mais nova artista a assinar com o selo britânico Ninja Tune — que abriga nomes como Black Country, New Road, Róisín Murphy, Julianna Barwick e Thundercat no catálogo. Para marcar a nova fase da carreira, a artista entrega mais um maravilhoso e igualmente muitíssimo bem produzido shoegaze-pop etéreo em “sulky baby”. O clipe dirigido por Jaxon Whittington é uma alegoria para yeule confrontar a própria infância. Conceito, coesão e aclamação!

Christine and the Queens - Tears can be so soft

Enquanto prepara o lançamento do álbum “Paranoïa, Angels, True Love”, que está previsto para 9 de junho, a cantora-compositora francesa continua aguçando a curiosidade dos fãs. Depois das músicas "To be honest", "true love", que contou com a participação da rapper 070 Shake, ela chega com “Tears can be so soft” e prova que há cura nas lágrimas. Atmosférica e ligeiramente sombria, Héloïse Letissier entrega incríveis melodias vocais ao meio de batidas e sintetizadores trip-hop.

Albert Hammond Jr - Melodies on Hiatus – Part 1

O integrante dos Strokes que mais atua fora dos Stokes está prestes a lançar o seu quinto álbum de estúdio, “Melodies on Hiatus”, no dia 23 de junho. Depois de pegar todo mundo de surpresa com o primeiro single “100-90”, que tem a participação do rapper GoldLink, o guitarrista resolveu liberar oito faixas do álbum simultaneamente. Entre as novas músicas, chegou a aguardadíssima “Thoughtful Destress”, com a colaboração de Matt Helders, baterista do Arctic Monkeys, e Steve Stevens, o veterano guitarrista que já tocou com Michael Jackson e Billy Idol.

Jorja Smith - Little Things

Ela voltou mesmo, tá? A cantora-compositora Jorja Smith, reconhecida por entregar um R&B que une elementos do pop, experimental e jazz, lançou o single “Little Things”. Produzida por P2J e New Machine, a canção dançante e muitíssimo sensual mostra que a artista está decidida a se reinventar e se desafiar musicalmente. O clipe, dirigido por Bolade Banjo, é um mergulho na cultura rave e clubber londrina.

Queens of the Stone Age – Emotion Sickness

Atração do festival The Town, que vai acontecer em setembro na capital dos paulistas, Josh Homme e a sua trupe anunciaram que o oitavo álbum de estúdio, “In Times New Roman…”, será lançado em 16 de junho. O primeiro single, “Emotion Sickness”, apresenta um som cru, sujo e visceral em uma canção estruturada nos jargões tradicionalmente roqueiros.

Beach Fossils - Seconds

É expectativa que fala, né? A cada novo lançamento relacionado ao quarto álbum de estúdio do Beach Fossils, “Bunny”, ela fica maior. Depois de apresentar "Don't Fade Away", "Dare Me" e "Run to the Moon", a banda formada por Dustin Payseur, Jack Doyle Smith, Tommy Davidson e Anton Hochheim chega com “Seconds”. Com ecos de The Smiths, Ride e Teenage Fanclub, a canção entrega conforto e nostalgia.

Animal Collective - Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (Remastered 2023)

Revisitar é viver! O álbum de estreia do experimental e complexo quarteto Animal Collective, “Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished”, que completa 23 anos de lançamento, ganhou uma versão especial e remasterizada. Além das já conhecidas 10 canções, a reedição vem acompanhada de um EP com cinco “novas velhas” músicas que ficaram de fora da tracklist original. O destaque é o cover de “Dreams”, do Fleetwood Mac.