24 de janeiro de 1920 - Atentados anarquistas na Itália

O jornal Correio do Povo de 24 de janeiro de 1920 noticiava: "Roma, 22 − O ministro dos transportes dirigiu-se hontem, á noite a estação central de Roma, que esta occupada militarmente devido á proclamação da greve dos ferro-viarios, e combinou providencias com os chefes dos serviços, assistindo á partida do ultimo trem".

As greves continuavam a assolar toda a Itália, e estavam se tornando cada vez mais violentas, atentados a fábricas e jornais se tornaram comuns, criando um cenário de anarquismo.

