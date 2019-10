31 de outubro de 1919 - As revelações do conde Czernin

publicidade

O conde Ottokar Czernin, ex-ministro das Relações Exteriores do Imperio Austro-Hungaro está sendo considerado como propheta do fim tragico que tiveram as potencias centraes. Alguns pontos da sua famosa carta ao ex-imperador Carlos, e que eram até agora desconhecidos, acabam de ser divulgados pela imprensa, e constituem um precioso documento da historia da guerra.

Importante diplomata do século passado, Ottokar Czernin previu alguns desdobramentos da Primeira Guerra Mundial e foi considerado por muitos, na época, um profeta e pacificador de grandes conflitos.

