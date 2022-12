O exemplo do Peru

publicidade

O Peru está vivendo tempos conturbados que refletem um quadro que se acentua na América Latina. A maior parte dos países da região vive com o radicalismo se acentuando em meio a um total descrédito com as instituições. Pedro Castilho ganhou a eleição no Peru, em julho de 2021, somando 46,8% dos votos contra 46,6% de sua oponente, Keiko Fujimori, da Fuerza Popular. A pequena diferença mostra a divisão, porém esconde o desagrado dos eleitores com ambos os candidatos. Quem votou, escolheu o que considerava o menos pior.

