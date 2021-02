publicidade

O mês de fevereiro de 2021 começou com a eleição do presidente do Senado, e do presidente da Câmara dos Deputados. O ano começa como um grande balcão de negócios.

Liberação de verbas, emendas parlamentares, toma lá dá cá, troca de favores, traições, infidelidades e o que mais se possa imaginar. Nada de novo na política brasileira, apesar das promessas de campanha.

