No Natal, o presidente Jair Bolsonaro caiu, levantou e sancionou o pacote anticrime. Com vetos, conservou o essencial, para a surpresa de muitos, inclusive do ministro da Justiça Sergio Moro. O presidente manteve o chamado juiz de garantia. Diga-se de passagem, a melhor parte do pacote.

