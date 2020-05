RS deve ter mínimas abaixo dos 5°C nesta quarta-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul terá tempo firme e ensolarado durante toda a quarta-feira, mas o começo do dia será de muito frio e mínimas abaixo dos 5°C em diversas cidades, com possibilidade de geada, neblina e nevoeiro. Nas cidades de Vacaria e em São José dos Ausentes, as mínimas previstas são de 0°C e 1°C, respectivamente.

De acordo com a MetSul Meteorologia, sob influência de uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica, ao longo do dia, o sol e o tempo firme devem predominar, permitindo uma tarde de temperatura amena e céu claro na maior parte do Estado. No final da tarde, o frio deve retornar acentuadamente.

Em Porto Alegre, o sol predomina durante todo o dia. Na Capital, a mínima deve ser de 9°C e a máxima de 19°C.

Mínimas e máximas no RS

Uruguaiana 7°C / 22°C

São José dos Ausentes 1°C / 16°C

Vacaria 0°C / 18°C

Santa Rosa 2°C / 19°C

Bagé 5°C / 20°C

Santa Maria 6°C / 20°C