RS deverá ter sol e temperaturas agradáveis neste sábado

No sábado, o sol e o tempo agradável irão predominar no Rio Grande do Sul, com máximas chegando a 27°C em algumas cidades do Estado. No decorrer do dia, nuvens altas irão aparecer em todo o Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a madrugada deste sábado será menos fria que a dos dias anteriores, mas há chance de neblina e nevoeiro em alguns pontos entre a madrugada e o começo da manhã. Ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura será agradável em todo o Rio Grande do Sul, com o frio retornando à noite.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 10°C e máxima de 24°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 8°C / 24°C

Passo Fundo 8°C / 24°C

Vacaria 3°C / 22°C

Torres 12°C / 24°C

Cruz Alta 9°C / 25°C