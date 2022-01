Capão da Canoa tem orla lotada em dia de sol forte e mar gelado

publicidade

A praia de Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, estava completamente lotada neste sábado pela manhã. O motivo foi o sol forte, com algumas nuvens e temperatura de 27ºC, e uma leve brisa. A água estava gelada, e de uma coloração amarronzada. Porém, não afastou os banhistas.

"Tá gelada", reclamou Antônio Carlos Azevedo, morador de Canoas e veraneando desde a semana passada. Ele reclamou, entrou no mar, e voltou para dizer que a sensação desagradável foi apenas no primeiro contato com a água. "Depois, a gente vai se acostumando. Mas a água está feia hoje", lamentou. "Porém, não dá para ficar reclamando. Bah, lá em Canoas está o maior calorão. Aqui tem esta brisa. Nem dá vontade de voltar para casa", afirmou. "Tenho mais uma semana de férias, e até lá espero que o calor diminua", completou.

Os veranistas aproveitaram a manhã para caminhar à beira do mar, jogar bola, tomar chimarrão. E apesar da intensa movimentação de pessoas circulando ao seu redor, um senhor lia tranquilamente um livro, com a cadeira postada quase dentro da água. Ele, no entanto, não quis falar com a reportagem.

