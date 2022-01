Capão da Canoa tem sol forte e praia lotada

publicidade

O sol forte nesta quinta-feira fez com que a praia de Capão da Canoa ficasse completamente lotada. Ajudou ainda a temperatura de 28 graus, com o céu azul apresentando um pouco de neblina. A água estava limpa, agradável. Muitas crianças brincavam no mar, de ondas pequenas. Já os adultos aproveitaram para tomar banho de sol, fazer caminhada ou simplesmente tomar um chimarrão.

Morador de Alegrete, Anderson Santos, está veraneando no balneário desde a semana passada, ao lado do filho pequeno e da esposa. "Sempre passamos as férias aqui em Capão da Canoa", disse ele. "E este ano está sendo muito bom. Talvez porque estejamos tentando voltar à normalidade", destacou. "E o dia de hoje também está ótimo, com este sol forte e a água bem fresquinha", relatou.

A pandemia do Coronavirus fez com que ele ficasse mais atento para evitar contágio. "Claro que estamos tendo mais cuidados por causa da pandemia. Ficamos mais rigorosos na questão da saúde, seguindo as normas sanitárias", garantiu. A ideia de Anderson é permanecer mais uma semana no litoral e depois retomar as atividades em Alegrete.

