Chuva atinge todas regiões do RS nesta sexta-feira

Com a aproximação de uma frente fria, a sexta-feira será de chuva em todo o Rio Grande do Sul. O ar quente e mais úmido vai trazer precipitação com distribuição muito irregular. Por isso, em várias cidades vai chover pouco ou nada, enquanto em outras se espera chuva forte, com risco de temporais isolados.

O sol aparece ao menos em parte do dia em diferentes locais do Estado, apesar da instabilidade. A sexta-feira não será tão quente quanto hoje, mas a umidade alta vai trazer acentuado abafamento. Em Porto Alegre, a mínima será de 23°C e a máxima chega aos 32°C.

Na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de chuva moderada e forte e ventos de até 80 quilômetros por hora no final da tarde. Segundo o órgão, não está descartado eventual queda de granizo e descargas elétricas e a condição climática pode se estender até o fim da noite de sábado.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 23°C / 29°C

Santa Cruz 23°C / 31°C

Vacaria 18°C / 26°C

Torres 22°C / 30°C

Erechim 21°C / 27°C