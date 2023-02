Chuva prevista para esta terça e quarta trará alívio pontual no calor, avisa MetSul

publicidade

A chuva prevista para esta terça e quarta-feira para o Rio Grande do Sul trará um alívio pontual ao cenário de calor intenso em solo gaúcho. Segundo a MetSul Meteorologia, a precipitação, que deve chegar entre a tarde e a noite de hoje, embora possa ser localmente forte e volumosa, ainda não será suficiente para garantir maior impacto na estiagem. Seriam necessários vários dias consecutivos de instabilidade generalizada para modificar o cenário. Esta semana, no entanto, deverá ter apenas mais um episódio de chuva, já entre quinta e sexta.

De acordo com a previsão da MetSul, os volumes de chuva na maioria das cidades gaúchas irão variar de um ponto para o outro. Em alguns locais, as marcas não devem exceder 10mm ou 20mm, enquanto em outras os acumulados poderão ser mais altos e acompanhados por temporais.

Nestas ocasiões, a precipitação pode ser de 30mm a 50 mm em menos de três horas. Raios, queda de granizo e vendavais deverão ser registrados. Com a atmosfera muito quente e repleta de energia por liberar, alguns temporais localizados podem ser muito fortes. Há chanes de episódios isolados de vento acima de 100km/h.

Para quem trabalha no campo, um fator positivo é que a chuva deverá voltar no final da semana. Entre quinta e sexta-feira, uma frente fria de maior atividade que precede uma massa de ar frio e seco vai avançar pelo Estado com chuva e novamente o risco de temporais isolados.

Calor em Porto Alegre

Porto Alegre viveu uma segunda-feira de calor extremo e quem realmente precisou sair nas ruas utilizou os artifícios possíveis para minimizar a sensação. Seja buscando a proteção de uma marquise ou a sombra de uma árvore. Valeu tudo. Até mesmo banho em locais considerados impróprios.

Na Orla do Guaíba, a gurizada aproveitou os últimos dias de férias escolares na água. Gabriel e seus três amigos, entre 12 e 14 anos, contam que estão acostumados a descer o Morro Santa Tereza para se divertir no Guaíba. Até o cachorro de Gabriel, Pantera, participa dos passeios. Pelas ruas da cidade, até piscina de plástico na calçada a dona de casa Rosane de Oliveira colocou, para que a família pudesse aproveitar.

Everton Silveira Rodrigues vive em situação de rua e, quando o calor fica mais intenso, busca pontos com torneiras em praças da Capital para se refrescar. Enquanto se banhava próximo ao largo dos Açorianos, o relógio de rua marcava 39⁰. "Venho aqui ou vou no Marinha e na Redenção, que tem as torneiras também", detalhou.