Com foco na fiscalização de trânsito, PRF inicia Operação Rodovida 2020/2021

publicidade

Com foco na fiscalização do trânsito e no combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul lançou nesta sexta-feira a Operação Rodovida 2020/2021, que ocorrerá até 21 de fevereiro de 2021. Articulada com outros órgãos de segurança e trânsito das esferas municipal, estadual e federal, a PRF vai reforçar a presença nos 5,8 mil quilômetros de rodovias federais, principalmente nas vias que apresentam maior fluxo de veículos, como as BRs 386, 290 e 116.

Em live transmitida da Delegacia da PRF em Bento Gonçalves, o superintendente da PRF-RS, Luís Carlos Reischak Júnior, destacou que a proximidade das festas de final de ano - como Natal e Ano Novo - aumenta o número de automóveis nas rodovias por conta de deslocamentos ao Interior e ao litoral.

Com isso, a PRF vai reforçar as ações conjuntas para reduzir a violência no trânsito, principalmente nas BRs 116 e 386, e fortalecer o combate à criminalidade. "Temos alguns segmentos considerados como críticos, que são aqueles trechos de rodovias em que há maior índice de acidentalidade. Vamos focar nesses locais em que as estatísticas demonstram maior risco de acidentes", afirmou.

Segundo Reischak Júnior, o objetivo é ampliar a fiscalização para evitar condutas que mais causam acidentes graves, como ultrapassagem indevida e direção sob efeito de álcool. E os cuidados nas abordagens também foram redobrados por conta da pandemia do novo coronavírus. "Nossos policiais hoje estão todos com equipamentos de proteção individual", observa.

Veja Também

A aplicação do teste do bafômetro também passou a ser realizada com maior cuidado. "Em uma abordagem estão tomando cuidado para não expor o cidadão a risco e proteger a própria equipe", frisa. Ao destacar a ação dos policiais rodoviários federais em 2020, Reischack revelou que a corporação apreendeu mais de 23 toneladas de maconha e cocaína, o que provocou prejuízo ao crime organizado estimado em R$300 milhões.

Fluxo deve aumentar no verão

De acordo com a PRF, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o fluxo de veículos deve aumentar no verão. No Natal 2020, a expectativa é de que o movimento nas vias deve se intensificar durante a tarde e a noite do dia 23 e na manhã do dia 24, além da tarde e a noite do dia 27.

São esperados pontos de lentidão nas rodovias da Região Metropolitana de Porto Alegre: na BR 290 (trecho da Freeway e de Eldorado do Sul), na BR 116 (trecho entre a Capital e a serra gaúcha, e trecho entre Guaíba e Barra do Ribeiro) e na BR 386 (entre Canoas e Lajeado). Na virada de ano, a projeção é de que o fluxo se intensifique no dia 30, durante a tarde e à noite, na manhã do dia 31, e durante a tarde e a noite do dia 3 de janeiro.

Chefe da Seção de Operações, Marcelo Temoteo ressaltou que a PRF vai intensificar as ações principalmente em rodovias de pista simples, como as BRs 116 e 290, além de atividades educativas. Na fronteira e no litoral, a PRF já estabeleceu um cronograma específico com diversos órgãos do Estado. "Serão realizadas ações integradas em pontos estratégicos do Estado, como a Freeway", acrescentou. Durante a live, a PRF confirmou o reforço de 23 novos policiais rodoviários federais.