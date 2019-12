Fiscalização é reforçada em operação de feriado de Natal

publicidade

Desde a sexta-feira, cerca de 200 policiais rodoviários participam da Operação do Feriado de Natal no Litoral Sul e Norte. A ação do Comando Rodoviário da Brigada Militar vai até dia 26 de dezembro. O objetivo é uma fiscalização reforçada nas rodovias estaduais, mas principalmente nas estradas que levam ao Litoral, com ações direcionadas à segurança dos condutores e passageiros em seus deslocamentos para as festividades do Natal.

Para todo o feriadão é previsto que cerca de 230 mil veículos ingressem no Litoral Norte. E que retornem para suas residências cerca de 100 mil. No Litoral Sul a previsão é de que 150 mil carros entrem na região e saiam 120 mil no dia 26 de dezembro. A estimativa é de que boa parte dos veranistas viaje ainda na durante o final de semana, embora a Polícia Rodoviária Estadual ainda espera um movimento acentuado na tarde da terça-feira, dia 24.

A Brigada Militar também atuará com barreiras policiais em pontos específicos a fim de prevenir acidentes e combater criminalidade. Segundo orienta a Corporação, o dia mais indicado para viagens de ida ao litoral é a segunda-feira, dia 23. Se for pegar a estrada no sábado, 21, ou no domingo, 22, o horário mais tranquilo é após às 18h. Se deixar para a terça-feira, 24, o menor fluxo ocorrerá até as 14h.

O retorno também deve ser de movimento acentuado nas rodovias estaduais. Os melhores horários para viajar de volta à Capital, região Metropolitana e Serra: na quarta-feira, 25, até às 13h e na quinta-feira, 26, a partir das 18h. Esta sexta-feira também foi o primeiro dia de fiscalização do Detran-RS em mais uma edição do Balada Segura. Os agentes ficarão nas praias durante todo o veraneio com blitz diárias de educação e fiscalização. A partir de janeiro, o Detran-RS terá equipes trabalhando nos Litorais Norte, Sul e praias de água doce.