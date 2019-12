Fogo atinge mesmo terreno de Tramandaí duas vezes nesta sexta-feira

publicidade

Entulhos depositados irregularmente em um terreno baldio na esquina das Ruas Plácido de Castro e Jorge Mury, no bairro da Barra, em Tramandaí, pegou fogo nesta sexta-feira de manhã. Vizinhos do local acionaram o Corpo de Bombeiros, que deslocou uma unidade para apagar o incêndio por volta das 11h. À tarde, as chamas voltaram novamente a preocupar os moradores e os Bombeiros retornaram para fazer o rescaldo, para evitar que o fogo se alastrasse para outras casas, por causa da forte ventania.

Segundo estes moradores, que preferiram não se identificar, a situação de abandono da área já ocorre há três anos e o lixo estaria sendo depositado no local por carroças com detritos.