Incêndio atinge três terrenos baldios em Imbé

Um incêndio de grandes proporções atingiu três terrenos baldios, no início da tarde deste sábado, em Imbé, Litoral Norte gaúcho. O fogo começou a ser controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h, mas ainda há focos no local. O incidente ocorreu entre a rua Canoas e a a avenida Paraguassú.

Por causa do mato seco e do vento, as chamas se alastraram rapidamente, e os populares se mobilizaram para que o fogo não atingisse uma loja que fica próxima ao local. Eles receberam a ajuda de um caminhão de empresa de hidrojateamento para conter as chamas.

As pessoas que ajudavam se intoxicaram com a fumaça e uma ambulância foi ao local para atendimento médico.