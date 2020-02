Integrantes da 36ª Cavalgada do Mar são recepcionados na prefeitura de Tramandaí

publicidade

Durante a manhã desta quarta-feira, o prefeito Luiz Carlos Gauto, e os demais secretários e vereadores, recebeu em frente ao prédio da Prefeitura de Tramandaí, os integrantes da 36ª Cavalgada do Mar. Na oportunidade, Gauto destacou a importância de eventos como esse, que preservam a tradição gaúcha e os costumes da região, parabenizando os idealizadores pelo fiel hábito durante todos estes anos.

Segundo ele, a atividade representa a prática de antigos costumes, dando a oportunidade de cultuar a tradição do Rio Grande do Sul. O presidente do Instituto Cavalgada do Mar, Luiz Eduardo Amaro Pellizer, salientou que a iniciativa está no livro dos recordes, como maior evento festivo do homem a cavalo do mundo. "Isso representa a valorização do cavaleiro gaúcho e o culto às nossas tradições".

A Cavalgada do Mar, que percorre mais de 140 km pelo Litoral Norte gaúcho, entre Torres e Dunas Altas, completa 36 anos em 2020 e segue até o dia 22 de fevereiro.