Manoel Viana abre temporada de verão

Está aberta a Temporada de Verão 2019/2020, da Praia e Camping Rainha do Sol, no município de Manoel Viana, às margens do rio Ibicuí, na Fronteira Oeste do Estado. Segundo a administração do espaço, está à disposição dos turistas da região e do estado uma completa estrutura de camping com churrasqueiras, banheiros, instalações elétricas e hidráulicas, além de quiosques, bares, quadras de areia para vôlei e futebol, pracinha e ampla área de banho.

Reestruturada, a Praia e Camping Rainha do Sol, está ainda mais convidativa, asseguram as autoridades, oferecendo o que há de melhor aos turistas. Apenas no feriadão deste Natal, foram três mil visitantes, conforme dados dos guarda-vidas que monitoram o manancial.

Segundo o diretor de Turismo e Cultura do município, Paulo Pugliero, a expectativa agora é o Réveillon. De acordo com Pugliero, pelo menos 50 mil pessoas deverão passar pelo balneário até o dia oito de março de 2020, fechando a temporada, sendo a maioria de cidades das Missões do RS. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (55) 3256-2064.