Massa de ar quente mantém tempo instável no RS neste domingo

Uma massa de ar quente e úmido vai manter o tempo instável neste domingo no Rio Grande do Sul. O dia terá muitas nuvens em algumas regiões, embora ocorra aberturas de sol em parte do território gaúcho, de acordo com a MetSul.

Chove em diferentes lugares do Estado, mas as precipitação tendem a ser irregulares. Já chove de manhã em alguns pontos e em mais locais da tarde para a noite.

Há risco de chuva localmente forte a intensa, com alagamentos em poucos setores, assim como de temporais isolados. Será mais um dia muito abafado. Em Porto Alegre, a mínima é de 22ºC, e a máxima chega aos 27ºC.