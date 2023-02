Onda de calor na Argentina deve trazer temperaturas mais altas ao RS

publicidade

Uma massa de ar quente oriunda da Argentina deve trazer trazer temperaturas mais altas ao Rio Grande do Sul, segundo informações do meteorologista da MetSul, Luiz Fernando Nachtigall. O Oeste gaúcho é a região com expectativa de ter as maiores máximas, com marcas à tarde acima de 35ºC em diversos dias nesta semana, esperando-se registros tão altos quanto 37ºC a 38ºC em algumas cidades, como Uruguaiana.

Mais a Leste do Estado, onde está Porto Alegre, a temperatura estará mais alta no decorrer da semana, entretanto não se projeta calor mais extremo. Muitas áreas do Estado devem escapar do calor mais intenso, apesar das tardes quentes. No geral, a Região Metropolitana deve ter máximas de 31ºC a 33ºC nesta semana e em alguns dias.

O ar mais quente com a umidade presente na atmosfera favorecerá pancadas isoladas de chuva mais frequentes no interior nos próximos dias, mas são precipitações localizadas e muitíssimo mal distribuídas. A Metade Norte, em especial, deve ter estas pancadas com maior frequência. Como a atmosfera estará aquecida, há risco de temporais isolados de vento e queda de granizo.

O entendimento da MetSul Meteorologia é que o pior do verão já é passado. Haverá ainda dias de calor intenso a muito intenso, mas extremos numerosos de temperatura máxima, como vistos em janeiro e na primeira metade de fevereiro, tendem a ficar muito menos frequentes a partir de agora no território gaúcho.

