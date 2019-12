Onda de calor perto do ápice no RS neste domingo

publicidade

Domingo será mais um dia de calor extremo no Rio Grande do Sul. A previsão é de temperaturas de 40°C em muitos municípios do Estado. O ar quente associado ao tempo firme favorece índices extremos de radiação ultravioleta, com alerta para o alto risco de incêndios em mata.

Entre a segunda e a terça-feira os modelos projetam as tardes mais quentes dessa onda de calor com previsão de calor histórico em algumas cidades gaúchas. Não é raro em dias de calor extremo a ocorrência de tempo severo em áreas isoladas. Portanto, apesar da previsão geral ser de sol no Rio Grande do Sul, de forma pontual não se afasta temporais em algumas localidades. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 23ºC e 40ºC.

No sábado, a temperatura passou dos 40ºC.