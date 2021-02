Polícia Civil fecha casa clandestina de exploração de jogos de azar em Tramandaí

publicidade

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, fechou na noite de sábado uma casa de jogos de azar clandestina que funcionava em Tramandaí, no Litoral Norte. Os policiais chegaram até o local depois de receberem denúncia anrônima. Após verificarem uma grande movimentação de veículos no endereço, os agentes entraram no estacionamento e, ao fundo, em uma construção de alvenaria, foi descoberta a operação.

No local, a polícia apreendeu 91 ceduleiras, 91 placas-mãe, além de um conjunto de bingo e dinheiro. Os responsáveis pelo local de jogos ilegal foram encaminhados à delegacia para registro de termo circunstanciado, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.