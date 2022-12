Praias do Litoral Norte organizam diversos eventos para a virada de ano

publicidade

As praias do Litoral Norte têm previsão de receber centenas de milhares de veranistas nesta virada de ano, o primeiro em duas temporadas a não ter restrições provenientes da pandemia do Coronavírus. Por isso, as cidades da região organizaram diversos eventos, entre atrações musicais e shows de fogos de artifício para celebrar a chegada de 2023.

Em Capão da Canoa, além do show da virada neste sábado, dia 31, a partir das 22h, haverá apresentação do DJ JIPP, queima de fogos (17 minutos) e show nacional com a dupla sertaneja Guilherme & Benuto em um gigantesco palco montado no calçadão na avenida Beira-Mar, no Largo do Baronda. A expectativa é de que 1 milhão de pessoas compareçam às festividades, após o longo período de pandemia da Covid-19. Os distritos do município também contarão com programação especial de Réveillon. Neste sábado, Capão Novo terá show com Janinho Mazotti, a partir das 22h, no Redondão. Já em Curumim, a festa será com show de Bernardo Fortes, também a partir das 22h, no Centrinho (ao lado do Kadu Lanches).

Já Torres promete fazer uma grande festa de Réveillon. O show principal será com o grupo Pixote, junto com DJs como Danni Martin, Monkeyz e We Love Pandas e ainda o espetáculo de balões de ar Night Glow. Eles são uma marca registrada de Torres, a Capital Brasileira do Balonismo, e vão iluminar as areias da Praia Grande com um espetáculo de som e luz, com cerca de 20 balões, a partir das 22 horas.

Em Tramandaí, após 2 anos sem realizar o Réveillon, a festa da virada vai iniciar às 20h30min deste sábado, seguindo até às 4h do dia 1° de janeiro, em um grande palco montado próximo a Plataforma Marítima. O evento terá as atrações Peper Pop, Marcelo Cachoeira e DJ Laux. Além disso, a segurança dos veranistas será reforçada com a instalação da Plataforma de Observação Elevada da Brigada Militar. A unidade móvel de videomonitoramento busca aprimorar os serviços de policiamento ostensivo durante grandes eventos. Em tempo real haverá o espelhamento das câmeras na Beira-Mar diretamente para as salas de comando da Brigada Militar e Guarda Municipal.

A estrutura possui câmeras com alcance de até 3km, com visualização em 360 graus. Neles, operadores monitoram a movimentação, auxiliando o trabalho das forças policiais, identificando situações de risco, tornando a capacidade de resposta mais eficaz. São esperadas mais de 300 mil pessoas em Tramandaí.

Na vizinha Imbé, não haverá queima de fogos nesta noite da virada de ano. Mas a prefeitura pretende realizar apresentações na Arena de Show, no centro da cidade e na Avenida Mariluz.

Na praia de Cidreira, a partir das 23 horas, haverá festa eletrônica na Concha Acústica. Já no dia 1° de janeiro, domingo, a partir das 22h, a atração é a Banda Ard Rock, também na Concha Acústica.

No Balneário Pinhal, neste sábado, a partir das 23h, terá show da banda Estação, no Largo Osso da Baleia. E na praia de Magistério, na virada de ano, se apresentam no Palco Ponto de Encontro, Os Solteirões do Brasil e DJ Léo.

