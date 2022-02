Projeto RS Verão Total promove oficinas de skate em Tramandaí

publicidade

Não é só surfando que se pratica esportes radicais nas praias gaúchas. Em Tramandaí, o projeto RS Verão Total promoveu oficinas de skate para moradores e veranistas. Durante quatro semanas, aos sábados e domingos, os interessados puderam ter aulas gratuitas, na avenida Beira Mar, ao lado da Casa da Praia Sesc, em Tramandaí.

O público era atendido por ordem de chegada e tinha todos os equipamentos necessários oferecidos no local, incluindo acessórios de proteção ao skate. A maioria dos participantes, conforme o Sesc, era criança, de 7 a 13 anos. Mas até os menores, de 3 anos, e os adultos participaram. Outro dado interessante é que 61% do público era feminino.

Ênio Jardim levou o filho Olavo, de 12 anos, para aproveitar o dia na praia e andar de skate. “O trabalho deles é maravilhoso”, disse Jardim, que ainda afirmou que a atividade ensina os jovens a serem cidadãos.

O coordenador técnico do projeto e diretor da Escola Skate Base, Régis Lannig, disse que as aulas de skate superaram as expectativas e a pista montada se tornou uma referência para a comunidade local. “Como é bem escasso a questão de escolas de skate, ter essa instrução técnica para um primeiro contato é muito importante”, explicou.

Após o fim da atividade, a pista que foi disponibilizada foi desmontada. Ela esteve no local desde 29 de janeiro, ficando aberta para o público mesmo fora das oficinas.

O RS Verão Total é realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do governo do Estado em parceria com o Sesc/RS e com as prefeituras de Tramandaí e Torres. O projeto oferece esportes em dupla como vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e futmesa nas quadras esportivas em Tramandaí, Torres e Xangri-Lá até o dia 1º de março.

Outra iniciativa são as cadeiras anfíbias, que são disponibilizadas para que veranistas que têm alguma dificuldade de locomoção possam curtir o banho de mar. Todas as atividades são gratuitas e oferecidas nas sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 19h, precisando ser pré-agendadas no local.