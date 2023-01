Quinta-feira será mais um dia de "calorão", mas com expectativa por chuva de verão no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul vive uma semana de altíssimas temperaturas. Nesta quinta-feira, não será diferente. O dia novamente terá "calorão" com marcas girando em torno dos 35°C e se aproximando dos 40°C, especialmente no Nordeste do Estado.

No entanto, conforme a MetSul, a expectativa é de chuva de verão no final do dia. Ao contrário dos dias anteriores. Isso acontece pelo crescimento da umidade na atmosfera e seu impacto no calor. As pancadas localizadas atingem a maioria das regiões da tarde para a noite, não se descartando até na Grande Porto Alegre.

Na Capital, o dia será de sol entre nuvens. A mínima será de 23° e a máxima de 37°C.

Mínimas e máximas em algumas cidades nesta quinta:

Porto Alegre 23ºC / 37ºC

Torres 22ºC / 32ºC

Caxias do Sul 20ºC / 32ºC

Santa Maria 23ºC / 34ºC

Uruguaiana 25ºC / 37ºC

Pelotas 23ºC / 33ºC