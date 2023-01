RS deve ter onda de calor na próxima semana com temperaturas acima de 40ºC

publicidade

Uma forte onda de calor começa a atingir parte do Rio Grande do Sul sob a influência de uma massa de ar muito quente que atua no norte da Argentina, de acordo com informações da MetSul Meteorologia. O fenômeno não será registrado em todo o território gaúcho e será mais sentido na Metade Oeste do Estado com marcas que por uma sequência de dias vão ficar perto ou acima dos 40ºC.

Como ficam as temperaturas em Porto Alegre

Porto Alegre não chegará a ter uma onda de calor. Temperaturas acima de 35ºC são esperadas por um breve período na metade da semana que vem, embora os dias precedentes tenham tardes quentes. As mínimas na Capital devem ser amenas para esta época do ano, na grande maioria dos dias perto ou abaixo da média mínima histórica de janeiro.

As máximas até terça devem se situar ao redor dos 30ºC a 32ºC com mínimas variando de 18ºC a 20ºC. Na quarta, a temperatura se eleva mais com máximas de até 34ºC ou mais. O pico do calor ocorre na cidade na quinta-feira com 36ºC a 37ºC.

Cidades que devem ser mais atingidas

No Oeste, ao contrário, os critérios de onda de onda de calor serão preenchidos à medida que as mínimas serão altas e as máximas bastante elevadas. Uruguaiana deve ter 38ºC hoje, 37ºC a 38ºC nas tardes do fim de semana, 38ºC na segunda, 40ºC na terça e até 40ºC a 41ºC na próxima quarta-feira. Juntamente do município, Itaqui, Barra do Quaraí, Quaraí, Maçambará, Alegrete e São Gabriel devem ser os que mais vão sofrer os efeitos desta onda de calor que deve perdurar até a metade da próxima semana.

Um ou dois dias de temperatura muito alta não caracterizam onda de calor. Tampouco o critério é atingido se as mínimas também não são altas, conforme a MetSul. No final da próxima semana, a tendência é de ingresso de umidade no Rio Grande do Sul que trará aumento de nuvens e pancadas de chuva mais frequentes que vão inibir uma maior alta da temperatura, mas, por outro lado, os dias tendem a ficar mais abafados apesar das máximas menores.