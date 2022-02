RS tem um ponto impróprio para banho, aponta penúltimo relatório da Fepam

publicidade

Apenas um ponto apresenta condição imprópria para banho no Rio Grande do Sul esta semana, conforme o penúltimo relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O local não recomendado para banhista fica no balneário Santo Antônio – Hotel, em Pelotas.

Dos 90 pontos monitorados, 82 são analisados pela Fepam e pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Em Pelotas, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza a coleta e a análise em oito pontos.

A temporada 2021/2022 da balneabilidade se encerra na próxima sexta-feira. O projeto, realizado desde o verão 1979/1980, é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam, obedecendo à Resolução Conama 274/2000.

