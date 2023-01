RS terá terça-feira com máximas próximas dos 40ºC e chuva de verão isolada

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Na madrugada, há chance ainda de chuva muito isolada por nuvens remanescentes do aquecimento de segunda. Entre a tarde e a noite, o calor volta a gerar nuvens carregadas e isoladas que podem trazer chuva de verão em pontos, por exemplo, da Metade Norte, como nos Aparados.

Será uma terça muito quente no estado. As máximas mais altas devem ocorrer no Oeste, onde alguns pontos podem indicar 37ºC a 39ºC, mas na Grande Porto Alegre e nos vales também faz muito calor com marcas acima de 35ºC.

As mínimas rondam os 19ºC em Bagé e os 16ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 36ºC em Santa Cruz e 38ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 22ºC e 35ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 21ºC e 31ºC.

Rio Grande do Sul teve uma segunda-feira de calor em todas as regiões, contudo sem as máximas extremas do fim de semana. Na rede oficial, a máxima mais alta foi de 36,8ºC em Uruguaiana. Porto Alegre anotou uma máxima de 33,8ºC.

O calor da tarde gerou nuvens carregadas isoladas na Metade Norte gaúcha que resultaram em pancadas de chuva localizada típicas de verão, mas em poucos pontos. A estação meteorológica de Canela, por exemplo, registrou 23 mm entre 16h e 17h.

Nenhuma região do Rio Grande do Sul deve ter um cenário tão ruim por precipitação e calor nos próximos dez dias como o Oeste. Enquanto muitas áreas do estado devem ter pancadas e calor intenso que não chega a ser extremo, a região de Uruguaiana enfrentará condição de precipitação muito escassa e, pior, com calor extremo.