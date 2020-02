Sociedade Amigos de Tramandaí comemora 75 anos com corrida neste domingo

publicidade

O domingo em Tramandaí teve início com uma corrida comemorativa aos 75 anos da Sociedade Amigos de Tramandaí (Sat). O evento reuniu cerca de 150 atletas e crianças para competir em circuitos de 3 e 6 quilômetros. A largada ocorreu na Avenida da Igreja, em frente a sede do tradicional clube, no Centro da cidade. Este é o 4º evento esportivo que integra uma programação mais ampla de comemoração da entidade, fundada em 1945. “Como é uma data magna, 75 anos, o clube deliberou fazer uma série de atividades esportivas e sociais. É a nossa segunda rústica, mas esta é especial. Teremos outras atividades esportivas o final de fevereiro”, adianta o diretor de Esportes da Sat, Rogério Alberche.

Para a comerciante de Tramandaí, Ana Paula Strassburger, 42 anos, o evento, apesar do público reduzido em comparação a outros eventos semelhantes, tinha a seu favor a tranquilidade. “Melhor pra correr, mais agradável. Mas aqui a gente acaba também se divertindo entre amigos. E correr vale muito a pena, se ganha muito em saúde e qualidade de vida”, comenta. Ana Paula corre há 4 anos e competiu na categoria de 3 km.

Para valorizar aqueles que vivem o dia a dia da Sat, os sócios do clube tinham uma categoria exclusiva. “Sou associado desde 2017, quando me mudei para o Litoral para estudar Engenharia Civil. Nisso, mudei meu estilo de vida e passei a treinar corrida com o professor Jaderson, aqui da Sat, e ao longo do tempo fui aprimorando, praticando também triathlon. Neste ano me tornei guarda-vidas civil”, conta Jonathan WittiZorecki Duarte, vencedor da categoria Sat masculina de 6 km, com 23min e 43seg.

Na segunda-feira de carnaval, lembra Alberche, os eventos esportivos alusivos ao aniversário encerram com o Gre-Nal Futebol Society 75 anos. “É algo muito legal e histórico. Já tivemos até mesmo a presença de dirigentes da dupla e esperamos fazer mais uma vez uma edição especial, com a presença de alguns atletas”, acrescenta. A entidade também tem ao longo do ano mais eventos esportivos, como vôlei, futebol e natação. Outras informações podem ser obtidas no site satclub.com.br.