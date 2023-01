Sol aparece com nuvens em todo o RS nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece acompanhado de nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Pode ter chuva isolada de verão no Norte e no Nordeste gaúcho, como no Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra e mais ao Norte do litoral, segundo a MetSul.

Este dia não chega a ser muito quente em Porto Alegre, que terá mínima de 21ºC e máxima de 31ºC, mas será de calor intenso em diversas regiões do interior gaúcho. O calor será excessivo em áreas principalmente da Metade Oeste, onde em muitas cidades as máximas à tarde vão ficar ao redor ou acima de 35ºC. Essa tendência deve se manter no restante da semana na região, com sucessivas tardes escaldantes.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades nesta terça:

Torres 21ºC / 28ºC

Caxias do Sul 17ºC / 28ºC

Erechim 19ºC / 30ºC

Santa Maria 20ºC / 33ºC

Uruguaiana 24ºC / 37ºC

Pelotas 16ºC / 30ºC