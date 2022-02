Tramandaí realiza sinalização de ruas e limpeza da praia

publicidade

A Prefeitura de Tramandaí organizou um cronograma especial de ações com o objetivo de manter a cidade limpa para moradores e visitantes. Por meio da Secretaria de Obras, está sendo realizada a manutenção e limpeza dos bairros e beira-mar.

Na faixa de praia, os serviços começam antes do sol nascer, para que todos possam usufruir do local limpo já nas primeiras horas do dia. Há uma empresa especializada responsável pela manutenção periódica dos 57 banheiros químicos distribuídos na Capital das Praias.

Mesmo com este trabalho acontecendo, a prefeitura lembra aos moradores e turistas, que frequentam a beira-mar e praças públicas do município, que sempre é bom levar uma sacola para recolher seu lixo e descartar no local correto.

Por meio do Departamento de Trânsito, Tramandaí também está revitalizando a sinalização de ruas e avenidas do município. Nesta semana, os serviços foram realizados nas avenidas Emancipação e Atlântica, pontos onde se identifica uma intensa circulação de veículos.

“Essa sinalização é fundamental para a organização do trânsito e para a promoção da segurança, tanto de pedestres como dos próprios condutores. Visamos ampliar estes serviços sempre com análise das nossas equipes e a colaboração da população”, explicou o secretário de Segurança, Direitos Humanos e Transporte, Claudiomir da Silva Pedro.

Foram efetuadas as novas sinalizações de vagas para estacionamento, vagas especiais e de veículos de serviço, como táxis e ônibus. De acordo com a secretaria, nos próximos dias outros locais estarão recebendo os serviços conforme os cronogramas do setor.