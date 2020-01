Visitação da fauna e da flora de Triunfo também é opção durante as férias

publicidade

Uma das opções para famílias que residem nas cidades próximas do Polo Petroquímico em Triunfo e que não tenham ido para o litoral, é fazer um passeio pelo cenário de mata nativa da Estação Ambiental Braskem. As visitas podem ser agendadas até o próximo dia 20 de janeiro e acontecem de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Não há exigência de número mínimo de visitantes, mas um limite de 50 pessoas por visita. Para que a visita seja melhor aproveitada, é recomendado o uso de roupa confortável, sapato fechado, óculos e boné. Também é importante não esquecer o uso de repelente e protetor solar.

No local é possível fazer a contemplação da fauna e da flora, explorando uma área de 68 hectares que abriga mais de 3 mil espécies monitoradas há mais de 27 anos. Nos mirantes, é possível avistar animais no açude com o auxílio de lunetas e o Rio Caí, que abastece as cidades vizinhas ao Polo. O centro de visitantes funciona na histórica Casa Rosa, construída em 1930, e no local também está o museu e a sala do Plástico Verde.

Reservas e outras informações podem ser feitas através do telefone (51) 3457-6432 ou pelo e-mail estacaoambientalbraskem@gmail.com