Constelação familiar traz grandes ensinamentos sistêmicos

Difundidas no Brasil pelo alemão Bert Hellinger, as constelações familiares nos trazem muitos entendimentos e chaves como nós, seres humanos, vivemos, ou seja, de forma sistêmica. Nesse sentido, todos temos um lugar, um papel, uma missão a desempenhar. Quando não ocupamos o nosso lugar, a vida não tem fluidez. Mas como saber mais sobre isso?

De acordo com Hellinger, a partir das três ordens do amor: Pertencimento (pertenço a uma família, a um grupo, a um sistema), Hierarquia (quem veio antes, sabe mais e tem prioridade. Por isso, devemos honrar nossos pais e antepassados e tudo o que vem antes) e Equilíbrio de Troca (Dar e Receber). Conforme Bert Hellinger, precisamos necessariamente obedecer a essas ordens, se não a vida começa a ter emaranhados e conflitos e nos sentimentos perdidos, sem propósito, sem harmonia e sem fluidez.

A família, por exemplo, é o nosso primeiro núcleo, nossa referência de sistema e de pertencimento. Muitas vezes, para honrar nossos antepassados, reproduzimos comportamentos, pensamentos e sentimentos - tudo de forma inconsciente e por amor - para pertencer ao nosso sistema. É muito importante aqui ressaltar que fazemos tudo isso - inconscientemente e por amor!!! Sim, por amor e para pertencer! Nossa alma deseja pertencer, fazer parte e não ser excluída! Quando há exclusão, há desequilíbrio em todo o sistema!

Apesar disso, Bert Hellinger fala que, quando trazemos para a consciência algo e abrimos espaço para a cura, isso reverbera em toda a nossa linhagem para frente (os que virão) e para atrás (antepassados). O filósofo alemão e teólogo destaca que precisamos integrar no coração as energias do pai e da mãe, pois eles nos deram o maior dom, o maior presente, que é a vida! A partir daí, temos todos os elementos para seguir na vida com fluidez, paz no coração e felicidade!

Caso tenhamos muitos conflitos, falta de harmonia, de alegria, além de sentir angústia, depressão, falta de conexão nos relacionamentos e no trabalho, entre outras questões, a constelação familiar nos ajuda a olhar (ver/integrar) o que precisamos curar em nosso sistema.

Um grande exemplo, conforme Bert Hellinger, é sobre as doenças, que, no seu entendimento, elas estão a serviço da vida. Quando alguém adoece, na visão de Bert significa que todo o sistema daquela pessoa precisa olhar para aquele processo, acolher no coração, aceitar e integrar tudo aquilo para, enfim, dar espaço para a cura.

Esses conceitos e o estudo sobre essa técnica que têm transformado a vida de muitas pessoas estarão sendo abordados no curso on-line de formação com a consteladora Caryna da Luz. Informações pelo telefone 51 980570057.

Próxima turma: 13/06/20

Em agosto também haverá nova turma!

Organograma da Formação

-Módulo I - Data 13/06/20

1. O que é Constelação Familiar

2. Histórico das Constelações Familiares

3. Campo Morfogenético – Campos

4. As Diferentes Consciências

5. Pensamento Sistêmico

-Módulo II - Dia 11/07/20

1. Processo Fenomenológico

2. As Ordens do Amor

3. As Ordens da Ajuda

4. Os Cinco Círculos do Amor

-Módulo III - Dia 01/08/20

Relação com a mãe

-Módulo IV - Dia 05/09/20

Relação com o Pai

-Módulo V - Dia 03/10/20

Relação Pais e Filhos

-Modulo VI - Dia 31/10/20

Relacionamentos amoros

-Módulo VII - Dia 28/11/20

Doenças, Direito Sistêmico, Constelações Organizacionais, Pedagogia Sistêmica

-Módulo VIII - Dia 12/12/20

Atendimentos Individuais com Bonecos, âncoras, cartas sistêmicas e constelação na água com bonecos;

Horários das aulas das 9h às 11h30min, das 14h30min até as 18h

As aulas serão através da plataforma digital que será informada até o dia do primeiro módulo.